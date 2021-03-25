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سفينة جانحة تشل حركة الملاحة التجارية حول العالم

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سارة الطالبي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - تسبب جنوح سفينة في قناة السويس، في تعثر الملاحة البحرية، مخلفا تأثيرا بالغا على الحركة التجارية حول العالم.

وفي السياق ذاته، أعلنت هياة قناة السويس، اليوم الخميس، تعليق حركة الملاحة في القناة مؤقتا إلى حين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة الجانحة.

ووفق بيانات الهياة ذاتها، فإن السفينة “إيفر غيفن” يبلغ طولها 400 متر، وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، وعرضها 59 مترا، بينما يبلغ عرض صفحة الماء 317 مترا في القناة الجديدة.

وأظهرت الصور المُلتقطة من موقع جنوح السفينة، توقفها بشكل عرضي في المجرى الملاحي للقناة، واصطدامها بحافة اليابسة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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