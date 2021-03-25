برامج ومسلسلات بمشاركة نجوم.. الأولى تميط اللثام عن برمجتها لشهر رمضان – التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت القناة الأولى عن شبكة برامجها لشهر رمضان المقبل، التي تتنوع بين أعمال درامية، وكوميدية، وأخرى دينية، وثقافية، وسهرات فنية.

وكشفت القناة الأولي، اليوم الخميس، في بلاغ صحفي، عن برمجتها خلال الشهر الكريم، إذ سيكون الجمهور على موعد مع سلسلة أحلام سيتي، يوميا، في الساعة 18.30، وهي من إخراج مراد الخودي، ومشاركة محمد خيي، وعمر لطفي، وفاطمة الزهراء بناصر، ونادية آيت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، وناصر أقباب، وفاطمة الزهراء الحرش، ورجاء لطيفين.

وتبث القناة الأولى، يوميا، خلال رمضان ستكوم “قهوة نص نص” في الساعة 19.05، وهو من إخراج هشام الجباري، ومشاركة محمد باسو، وبديعة الصنهاجي، وسعيد آيت باجة، وساندية تاج الدين، وفتاح الغرباوي.

و تزامنا مع توقيت الإفطار، تعرض الأولى سيتكوم “دار الهنا”، من إخراج إدريس الروخ، ومشاركة محمد الجم، ونزهة الركراكي، وعبد الصمد مفتاح الخير، وجليلة التلمسي، وعادل أبا تراب، ورشيد رفيق.

وسيشرف المخرج إدريس الروخ على مسلسل “بنات العساس”، الذي يعرض على الأولى، وهو من بطولة عزيز الحطاب، وسعاد خيي، ودنيا بوطازوت، ومنى فتو، ومحسن مالزي، وساندية تاج الدين.

وتعتمد الأولى في برمجتها على مسلسلات تعرض حاليا، إذ سيستمر بث حلقات جديدة منها في رمضان المقبل، وهي “البيوت أسرار”، الذي يعرض كل اثنين من شهر رمضان في الساعة 23 مساء، بالإضافة إلى مسلسل “صلا وسلام”، الذي يعرض كل يوم أربعاء في الساعة 23 مساء.

ويلتقي جمهور القناة الأولى مع مسلسل تاريخي بعنوان “سالف عذرا” كل خميس في الساعة 23.00، وهو من إخراج جميلة البرجي، ويشهذ مشاركة كل من هدى صدقي، وعباس كاميل، وربيع القاطي، وأمال التمار، وجواد السايح.

ويحضر ضمن برمجة الأولى لرمضان، الجزء الثاني من مسلسل “الماضي لا يموت” ، الذي يخرجه هشام الجباري، ويعرف مشاركة رشيد الوالي، وفاطمة خير، وأمين الناجي، وفاطمة الزهراء بناصر، وأحلام الزعيمي، وسعيد آيت باجة، وناصر أقباب.

أنا الأفلام التلفزية، فلها بدورها نصيب في البرمجة الرمضانية على الأولى، إذ ستعرض أفلام “مولات الورد” من إخراج عبد الله توكونة، وتشخيص عبد الله فركوس، وعبد الصمد مفتاح الخير، وجميلة الهوني، ومحمد الأثير، ومجيدة أزناك.

وتعرض القناة نفسها فيلم “القافز” من إخراج يونس الركاب، و تشخيص طارق البخاري، وحسنا المومني، وياسين أحجام، وبدري منصور،و ساندية تاج الدين، ورفيق بوبكر.

ويلتقي جمهور سلسلة مداولة، مع حلقات منها كل يوم جمعة في الساعة 23.00 مساء.

وخصصت القناة الأولى حيزا من برمجتها للبرامج الدينية، إذ ستبث برنامج “في ظلال الإسلام”، وكبسولات دينية بعنوان “حديث الصائم”، بالإضافة إلى الدروس الحسنية التي يلقيها كبار الفقهاء وعلماء الدين في حضرة الملك محمد السادس.

وخلال شهر رمضان المبارك، سيكون المشاهدون على موعد مع سهرات فنية تعرض على الأولى من إحياء فنانين يمثلون مختلف الألوان الموسيقية، سيتم من خلالها توجيه الدعوة لشخصيات من نفس المنطقة موضوع الحلقة.

ووعدت القناة الأولى بأن سهراتها ستتميز بجو من التحدي والتسلية، إذ سيشارك الفنانون في العديد من المسابقات، مثل الكاريوكي، والاختبارات العمياء، وأنشطة ترفيهية.