شاب يعاني التوحد في كليب نعمان لحلو

جدة - عبدالحي حسين - يحضر الفنان، نعمان لحلو، لعمل جديد، يصدر يوم 2 أبريل، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، يسلط الضوء فيه على شاب تحدى مرضه وتفوق في مساره الدراسي، والجامعي.

العمل الجديد لنعمان لحلو صور، خلال اليومين الماضيين، على شكل فيديو كليب، بمشاركة الممثل، نبيل عاطيف.

ويعرف الكليب مشاركة الشاب كريم، وهو مصاب بمرض التوحد، واستطاع التغلب على معاناته بالحصول على درجة الماجستير، في “الشريعة الإسلامية”.

ويواصل نعمان الحلو بجديده الفني، مسيرته في تسليط الضوء على مواضيع مجتمعية، بشكل يسخر الفن لخدمة مختلف شؤون المغاربة.