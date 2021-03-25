شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المشغلة : نحاول تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الشركة المشغلة لسفينة الحاويات العملاقة التي جنحت في قناة السويس اليوم الخميس إنه ستكون هناك محاولة أخرى لتعويم السفينة في وقت لاحق اليوم بعد أن باءت محاولة سابقة بالفشل. وقالت شركة برنارد شولت لتشغيل السفن، التي تشغل السفينة إفر جيفن، في بيان إن عمليات تجريف الرمال للمساعدة في التعويم مستمرة.

وأضافت "باءت محاولة أخرى لتعويم السفينة في حوالي الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي هذا الصباح بالفشل وستكون هناك محاولة أخرى في وقت لاحق اليوم". وتابعت "بمجرد تعويمها، ستخضع السفينة لفحص كامل وستتعاون الشركة بشكل كامل مع السلطات المختصة في إعداد التقارير عن الحادث".