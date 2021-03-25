شكرا لقرائتكم خبر عن مركز دولي : تفشي إيبولا الحالي في غينيا مرتبط بجائحة 2016 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت "المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض" اليوم الخميس بأن التفشي الجديد لفيروس إيبولا في غينيا، بغرب أفريقيا، يرتبط ارتباطا مباشرا بالتفشي الذي الذي تم تسجيله بين عامي 2014 و .2016 وقال ميراوي أراجاو رئيس فريق مكافحة الإيبولا في المراكز، في إفادة إعلامية، إن التسلسل الجيني أظهر أن التفشي الحالي هو نتيجة عودة ظهور سلالة كانت منتشرة في السابق في غرب أفريقيا.

ولفت ميراوي إلى أن هذا الأمر يعد "مصدر قلق فعلي. فهو يعني أن الفيروس يمكن أن يستمر لدى المتعافين (من إصابات سابقة به) لفترة أطول مما كان يُفترض من قبل".

وأضاف أن العلماء كانوا يفترضون أن الفيروس يمكن أن يعيش لعدة أشهر فقط داخل جسم المريض المتعافى، وليس لعدة سنوات.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من البحث لتوضيح ما إذا كان التفشي الحالي ناتجا عن سلسلة مستمرة من العدوى لم يسبق أن تم رصدها.