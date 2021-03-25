شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على أمريكي حاول إحراق طائرة في نواكشوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت السلطات في موريتانيا من السيطرة صباح اليوم الخميس على رجل أدعى أنه أمريكي الجنسية هدد بإحراق طائرة من نوع "آمبرير" تابعة للخطوط الجوية الموريتانية على أرضية مطار نواكشوط الدولي.

وأكدت أنه تم إنهاء عملية القرصنة بنجاح ودون خسائر، لافتة إلى أن الشخص المذكور يدعي وجود مشكلة له مع موريتانيا.

وكان مصدر ملاحي بمطار نواكشوط الدولي قال إن شخصا اقتحم طائرة كانت خالية من الركاب هدد بتفجيرها إذا حاولت السلطات الأمنية اقتحامها.