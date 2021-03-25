السودان يدعو فصيلي الحلو ونور لاغتنام سلام جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الفريق محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني كلا من رئيس الحركة الشعبية شمال، ورئيس حركة تحرير السودان.

ولم يوقع كل من عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية شمال، والقائد عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، على اتفاق جوبا للسلام.

جاء ذلك كلمة "حميدتي" التي ألقاها، اليوم الخميس، بمدينة جوبا عاصمة جنوب السودان خلال الحفل الذي أقامه اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا لتكريم القيادات التي ساهمت في إنجاز ملف السلام السوداني.

وقال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: ندعو الاخوين عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز آدم الحلو للالتحاق بعملية السلام عبر منبر جوبا.

ووجه الشكر لدولة جنوب السودان التي توسطت في ملف سلام السودان، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها، قائلا "السلام لا يعرفه الا الأشخاص الذين عانوا من ويلات الحرب".

ولفت حميدتي إلى أن أطراف جنوب السودان استطاعت أن تنفذ اتفاق السلام المنشط ونجحت في تكوين الحكومات القومية والولائية، ولم يتبقى أمامها إلا تخريج القوات المشتركة والمجالس التشريعية الولائية بجانب البرلمان القومي.

وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى جوبا للمشاركة بالحفل الذي أقامه اتحاد التلفزة الخاصة بأفريقيا للرئيس سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان تقديرا للدور الذي لعبه كراعي للوساطة التي أنجزت سلام السودان الذي وقعت عليه الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة في أكتوبر/تشرين الاول المنصرم بجوبا.

كما تم تكريم توت قلواك رئيس لجنة وساطة جنوب السودان، و ضيو مطوك سكرتير لجنة الوساطة، وتكريم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السوداني عضو لجنة التفاوض السودانية بمفاوضات جوبا للسلام.

ولم توقع مجموعة عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز آدم الحلو على اتفاق جوبا للسلام، بسبب خلاف مع الخرطوم حول بعض بنود الاتفاق لم يتم حلها.