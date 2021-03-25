تركيا تتعهد لروسيا بالتهدئة في شمال سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت روسيا وتركيا، الخميس، على ضرورة العمل للحيلولة دون انتهاك وقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الاتفاق تم هاتفيها بين وزيري الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظيره التركي خلوصي أكار.

وقال أكار إنه اتفق مع شويجو على التعاون من أجل السيطرة على الجماعات المسلحة في شمال سوريا، على حد قوله.

وفي 21 مارس/أذار، استهدف الطيران الحربي التركي مواقع عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في الرقة شمالي سوريا، للمرة الأولى منذ 17 شهرا.

بدورها، قصفت طائرات روسية في اليوم نفسه هدفا في شمال غرب سوريا تسيطر عليه المعارضة في أول هجوم من نوعه في العام الجاري.

ولا طالما انتهكت تركيا اتفاق خفض التصعيد في المناطق السورية، وشهدت مدينة إدلب دخول تعزيزات عسكرية تركية جديدة، في يناير/كانون الأول الماضي عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون، انتهاكا للاتفاق مع روسيا.

وحتى يناير/كانون الأول الماضي، بلغ عدد الآليات التركية التي دخلت سوريا منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس/آذار 2020، نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.