شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بيشان: ثقة القيادة محل اعتزاز لي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رفع السفير إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده الأمين بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية. وأعرب عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة سائلا المولى عز وجل أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة وعوناً لمزيد من الجهد والعطاء والعمل والتفاني في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وقدم السفير عظيم شكره وامتنانه لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود لدعمه المتواصل.

يذكر أن السفير إبراهيم بن بيشان شغل منصب المشرف على غرفة عمليات خلية اليمن بوزارة الخارجية وهو من خريجي معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وحاصل على ماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، كما سبق له العمل في بعثات المملكة في الخارج (القنصلية العامة في هيوستن والوفد الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية في القاهرة)، ومدير الإدارة العامة للمنظمات الدولية المتخصصة بالوزارة، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية خارج وداخل المملكة.