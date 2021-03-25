شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الموريتانية تعتقل «أمريكياً» هدد بتفجير طائرة في نواكشوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت الشرطة الموريتانية، الخميس، شخصاً أجنبياً، يدعي أنه أمريكي، اقتحم طائرة تابعة للشركة الموريتانية للطيران وهدد بتفجيرها، بحسب الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة إن الرجل الذي «يدعي أنه أمريكي الجنسية»، هدد بإحراق طائرة تابعة للموريتانية للطيران رابضة على أرضية مطار نواكشوط الدولي.

وأضافت: «يدعي الشخص المذكور ـ حسب مصادر مطلعة ـ وجود مشكلة له مع الحكومة الموريتانية». وقالت مصادر إعلامية موريتانية إن مطالب هذا الشخص لم تعرف على الفور، فيما أكد مصدر آخر أن الشخص تحدث مع عناصر الأمن باللغة الانجليزية، وهدد بتفجير الطائرة إذا حاولوا اقتحامها. وأضاف ذات المصدر أن الشخص تقدم بطلب يدعو فيه الحكومة إلى «تعويضه»، دون معرفة طبيعة هذا التعويض ولا سببه.

والطائرة التي تعرضت للاقتحام من نوعية «آمبرايير»، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، ومتوقفة في مدرج مطار نواكشوط الدولي وخالية من أي ركاب.