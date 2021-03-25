شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية في لبنان تدعو إلى إنقاذ البلاد من أزماتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت-رويترز

دعت السفيرة الأمريكية في بيروت، الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا في تصريحات تلفزيونية بعد لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون: «بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من دون حكومة.. ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟». وانضمت شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب الذين يحثون القادة المنقسمين الاتفاق على حكومة، لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود.