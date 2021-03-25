شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل منافسات مهرجان محمد بن راشد للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قرر نادي دبي للفروسية، تأجيل المنافسات المتبقية من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، والتي تشمل سباقي كأس جميلتي لمسافة 120 كيلومتراً والمخصص للفرسات، والسباق الرئيسي الختامي للمهرجان «كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة»، والذي كان مقرراً يوم السادس والعشرين من مارس/آذار الجاري، وعمّم النادي على المدربين والفرسان والملاك بالتأجيل، على أن يحدد الموعد الجديد في وقت لاحق، ويأتي التأجيل حداداً على وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي انتقل إلى جوار ربه، تاركاً للساحة الرياضية الإماراتية إرثاً حافلاً بالعطاء شمل مختلف ميادينها.

ويذكر أن منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة للموسم الحالي، كانت انطلقت في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم يوم 23 من مارس الجاري، الذي شهد إقامة سباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً وشهد تنافساً مثيراً، وتوجت بلقبه الفارسة الأرجنتينية دلفينا ماريا جوتير، على ظهر الجواد «زايزوم» المملوك لإسطبلات «إم 7».