شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاء عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي دون المتوقع، إذ ينتعش النشاط الاقتصادي بعد اضطرابات مرتبطة بالطقس في فبراير شباط، لكن من المرجح أن تحتاج سوق العمل سنوات للتعافي تماما من أثر الجائحة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 684 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 20 مارس، مقارنة مع 781 ألفا في الأسبوع السابق.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 730 ألف طلب في أحدث أسبوع.

كانت حالة من التجمد الشديد بتكساس في النصف الثاني من فبراير، والتي عصفت أيضا بمناطق أخرى في البلاد، قد قوضت مبيعات التجزئة وبناء المنازل وإنتاج وطلبيات المصانع وشحن البضائع المصنعة في الشهر الماضي. (رويترز)