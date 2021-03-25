شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتضن أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بدأت وزارة قطاع الأعمال العام، في مصر تدشين أكبر مصنع غزل ونسيج في العالم بمدينة المحلة الكبرى، حيث شرعت الوزارة في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمصنع الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج في المحلة الكبرى.

وتم البدء في أعمال تركيبات الهيكل الخرساني الرئيسي للمصنع، الذي يعد أكبر مصنع في العالم لإنتاج الغزل، بطاقة تقدر بنحو 30 طناً من الغزْل يومياً.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إن المصنع الجديد يقام على مساحة 62.5 ألف متر بشركة غزل المحلة، ويستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج في الربع الثاني من عام 2022.

وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية التي تنفذها شركة «جاما» الفائزة بالمناقصة، نحو 780 مليون جنيه، فضلاً عن قيمة الماكينات.