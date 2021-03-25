شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الدولار يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت عملة البيتكوين مستقرة تقريبا عند نحو 52321.31 دولار، وكانت العملة المشفرة قد تجاوزت 57 ألف دولار لفترة وجيزة خلال الجلسة السابقة بعدما قال إيلون ماسك، رئيس شركة «تيسلا» إن بمقدور العملاء الآن شراء سياراتها الكهربائية بتلك العملة الرقمية.

وارتفع الدولار بعدما بلغ أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل اليورو خلال الجلسة الآسيوية، مع تركيز المتعاملين في السوق على آفاق التعافي المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا وتضاؤل الإقبال على المخاطرة.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد عمليات بيع لأسهم قطاع التكنولوجيا الصيني بسبب مخاوف من إلغاء إدراجها من البورصات الأمريكية، كما ضغطت مخاوف بشأن إجراءات العزل العام في أوروبا على الأسواق، ولم يسفر قرار المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل بإلغاء خطط الإغلاق في عيد الفصح عن تحسن يذكر في المعنويات.

و كان مؤشر الدولار مرتفعاً أقل من 0.1% خلال الجلسة، إلى 92.658، بعدما سجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2020 عند 92.697 أثناء الليل. وهبط اليورو 0.1% مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1807 دولار، ونزل الفرنك السويسري نحو 0.1% مقابل اليورو إلى 1.1068، وصعد الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي نحو 0.3 في المئة مقابل الدولار الأمريكي، وعوضا بعض الخسائر التي تكبداها خلال الجلستين الماضيتين. (رويترز)