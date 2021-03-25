شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"دينية النواب" الأسبوع المقبل لبحث عدد من طلبات الإحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة فى موضوعات مختلفة، تبدأها باجتماعين يوم الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن الموافقة على استبدال منازل قرية الجراية بمركز الزقازيق بسعر يتناسب مع حالة المواطنين، وتقنين أوضاعهم فيما يخص المباني المقامة على أرض الأوقاف، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاتة، بشأن حل مشاكل تراكم الإيجارات على أهالى قرية كفر الجرارية بمركز الزقازيق لمنازلهم المقامة على أراضي تابعة للأوقاف.

وتجتمع لجنة الشئون الدينية يوم الإثنين، وتناقش خلال اجتماعين، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن ضرورة دعم وتشجيع وزارة الأوقاف لأهل الخير الذين يقومون بتشييد المساجد والوقوف بجانب الخير، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء أنور برغش، بشأن عدم صرف مساعدات البر على العديد من الحالات المستحقة للمساعدة الواقعة في دائرة الوقف.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زکی الوحش، بشأن ضرورة فتح ملف مستشفى الدعاة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ليلى أبو إسماعيل، بشأن عدم تنفيذ قرار إعادة بناء ثلاثة مساجد بمركز سمنود بمحافظة الغربية لأكثر من عامين.