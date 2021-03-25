شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف كيف يساهم مشروع تبطين الترع فى الحفاظ على الثروة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن مشروع تبطين الترع يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تُنفذ فى الوقت الجارى، ويمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص، حيث تستهدف الدولة في الوقت الحالي تحسين حالة الرى فى مساحة مليون فدان فى مجال الزراعة، كما أن الزراعة تعتبر المستهلك الرئيسى للمياه بنسبة 81% والاستخدامات المنزلية حوالى 14% بينما لا تستهلك الصناعة سوى 1.57%.

ولفتت الدراسة إلى أن مشروع "تبطين الترع" من المشروعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل وتساهم في القضاء على البطالة، فحسب التقديرات المبدئية سيوفر المشروع أكثر من نصف مليون فرصة عمل موسمية لمدة عامين، فضلًا عن توفير مبالغ طائله سنويًا للتطهير والتكريك، وضمان وصول المياه لنهايات الترع.

وأوضحت الدراسة، أن مشروع تبطين الترع يساهم في الحفاظ على الثروة المائية والثمار المرجوة منها، وأنه وفقا للأرقام المتاحة فى السنوات الأربع الأخيرة تقدر الموارد المائية بحوالى 76.4 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب هى خصة مصر الثابتة من نهر النيل، وتشكل المصدر الأساسى من إجمالى الموارد المائية المتاحة بنسبة بلغت 72.64%، وتُعد المياه الجوفية هى المورد الثانى للمياه العذبة فى مصر وتبلغ الكمية المتاحة منها حوالى 6.9 مليارات متر مكعب بنسبة 9.03% من إجمالى الموارد، ثم تأتى مياه الأمطار فى المركز الثالث، وهو مصدر محدود لا يمكن الاعتماد عليه فى مشروعات التنمية الزراعية، ونسبته لا تتعدى 1.5% من الموارد المائية، أما بالنسبة للمياه المعالجة فقد بلغت كمية تدوير مياه الصرف الزراعى نحو 11.70 مليار متر مكعب بنسبة 15.31% من إجمالى الموارد المتاحة، وكمية تدوير مياه الصرف الصحى 1.3 مليار متر مكعب سنويا بنسبة 1.7% من إجمالى الموارد المتاحة.