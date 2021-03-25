تكريم أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة الدرن برئاسة "وجدي أمين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

استعرض الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة، جهود الوزارة في مكافحة مرض الدرن حتى عام 2020.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للدرن تحت شعار "حان الوقت للقضاء على مرض الدرن"، بمشاركة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وحضور أعضاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن، وأعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني.

وقال "أمين" إنه تم تطوير ورفع كفاءة عدد 25 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية، وجار الانتهاء من بناء مستشفى صدر السويس، وتجهيز مستشفى صدر بسيون بالغربية.

وأضاف أنه تم تجهيز 16عيادة لصحة الرئة وقياس وظائف التنفس ومكافحة التدخين بمستشفيات صدر ( إمبابة - العباسية - دمنهور - المعمورة - المحلة - طنطا - دمياط - شبين الكوم - المنصورة - الفيوم - الاسماعيلية - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا - أسوان)، وتزويدهم بأجهزة قياس وظائف التنفس، كما تم تزويد العيادات بأجهزة تابلت لإدخال بيانات المرضى المترددين والذين يعانون من مرض الربو الشعبي، وإعداد برنامج إحصائي إلكتروني ينتج عنه سبورة بيانات (داش بورد) لتحليل بيانات المرضى.

وفي ختام المؤتمر تم تكريم أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور حسام حسني، وأعضاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الدرن برئاسة الدكتور وجدي أمين، لجهودهم في مكافحة الأمراض الوبائية (فيروس كورونا المستجد ومرض الدرن).​