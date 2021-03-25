ضبط 3 متهمين اعتدوا على أقاربهم بالأسلحة البيضاء في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

ضبطت الأجهزة الأمنية في السويس، اليوم الخميس، 3 أشخاص متهمين بالاعتداء على أقاربهم في مشاجرة وقعت بينهم بضاحية الألبان بحي الأربعين.

كان اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة الأربعين، بنشوب مشاجرة بمنطقة الألبان القديمة، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم لمستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

ووجه اللواء هشام رشاد مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث لضبط المتهمين، وتوصلت تحريات المباحث إلى أن نشوب خلاف بين عائلتين تربطهم صلات قرابة، إثر نشوب خلافات بينهم اعتدى المتهمين على المصابين الثلاث وأحدثوا بهم جروح وكدمات باستخدام أسلحة بيضاء وبندقية خرطوش.

وأعد ضباط المباحث كمين للمتهمين وجرى ضبطهم والبندقية المستخدمة، وتحرر محضر وأحيل للنيابة للتحقيق.