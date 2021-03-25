فشل جديد للسلطات الإيرانية.. لم نتمكن من الوفاء بوعودنا بتأمين لقاحات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 25 مارس 2021 03:16 مساءً - منذ 41 دقيقة

لم تتمكن السلطات الإيرانية من الوفاء بوعودها التي قطعتها أمام الإيرانيين بتأمين اللقاحات المضادة لكورونا في وقت حددته سابقاً.

حيث أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الخميس، أنها لم تتمكن من تأمين عدد معين من لقاحات كورونا كانت قد وعدت بتأمينها قبل عيد رأس السنة الإيرانية.

وقال المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية كيانوش جهانبور إنه “لم نتمكن من تحقيق الوعد الذي أطلقناه قبل فترة بإدخال 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى 21 مارس، أي نهاية العام الإيراني، إلى داخل البلاد، فمن أصل مليون جرعة لقاح “سبوتنيكV” الروسي كان من المفترض أن تدخل البلاد حتى الآن، استلمنا 420 ألف جرعة فقط، كما أن الإنتاج المشترك لهذا اللقاح بين طهران وموسكو داخل إيران سيتأخر عن الموعد المقرر”.

من جهة أخرى، لفت المسؤول الإيراني إلى أنه “بالنسبة للقاح “بهارات” الهندي، فإن القضاء في نيودلهي منع طهران من استلام 375 ألف جرعة منه”.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية كانت قد اعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 94 وفاة و7605 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 1.823مليون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 62045.