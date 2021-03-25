وزيرة الخارجية الليبية: حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

قالت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، الخميس، إن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على إخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.



وأضافت، خلال مؤتمر صحفي مع نظرائها في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، أن استقرار ليبيا ينعكس بشكل إيجابي على كل دول الجوار.

وتابعت: "اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها".

ولفتت المنقوش إلى أن "هذه الزيارة تظهر دعماً للحكومة الوطنية والمجلس الرئاسي الليبي".

وتقود البلاد في الوقت الحالي سلطة انتقالية منبثقة عن الحوار بين الأطراف الليبية، مهمتها قيادة البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيش، أكد في إحاطة لمجلس الأمن، الأربعاء، أن الليبيين موحدون على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وأضاف كوبيش، أن "حكومة الوحدة الوطنية معنية بتوفير الظروف، لإنجاح المرحلة الانتقالية في ليبيا".

وتابع: "يجب دعم السلطات الانتقالية هناك لتحقيق الأهداف التي تلبي تطلعات الليبيين".