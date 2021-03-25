رئيس البرلمان العربي يعزي في وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

تقدم عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي نيابة عن البرلمان العربي لدولة الإمارات قيادة وشعبا بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.



كما تقدم رئيس البرلمان العربي أيضا بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في وفاة أخيه .. وقال إن دولة الامارات العربية المتحدة فقدت برحيل الشيخ حمدان رمزا من رموزها الأوفياء الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء خاصة خلال قيادته لهيئة آل مكتوم الخيرية.