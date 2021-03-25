تونس تتسلم 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك هبة من الصين

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

وصلت إلى تونس صباح اليوم الخميس شحنة تقدر بـ 200 ألف جرعة من لقاح سينوفاك المضاد لفيروس كورونا مقدمة كهبة من الصين.



وحطت طائرة عسكرية في مطار تونس قرطاج محملة بالشحنة، وهي الثالثة هذا الشهر بعد استلام شحنة بـ93600 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي ضمن مباردة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية، و30 ألف جرعة من لقاح "سبتونيك في" الروسي.

وبدأت تونس حملة التطعيم ضد كورونا يوم 13مارس الجاري لتشمل أولا العاملين في القطاع الصحي حتى نهاية الشهر.

وقالت وزارة الصحة إنها تهدف إلى تلقيح 50% من السكان هذا العام، كما أفادت بأنها ستتسلم دفعات من مئات الآلاف من الجرعات من اللقاحات الشهر الجاري و خلال شهر أبريل المقبل.

ووفق آخر تحديث لوزارة الضحة تسبب وباء كورونا في وفاة 8637 شخصا وإصابة 247 ألفا و254 شخصا تعافى من بينهم 213 ألفا و969.