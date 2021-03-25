الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تنتخب ممثلي الرياضة النسوية

وقد فاز كل من فاطمة سعد وولاء طارق وجنان ناجي ممثلة الرياضية النسوية المشاركة بالاولمبياد، بعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

وانسحب من الانتخابات كل من المرشح على قناة الخبراء للهيئة العامة صباح الكناني، ونجم الكرة العراقية السابق ليث حسين، والعداءة الذهبية إيمان صبيح.

