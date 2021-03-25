ماجد المهندس يفاجئ اللبنانيين ويغني لهجتهم للمرة الأولى

وتتحدث الأغنية، التي تأتي بعد غنائه بالمصرية والمغربية والعراقية، وتقول كلماتها: "معقولة هيك نصير من بعد حب كبير، شو ضيع حبنا؟".





والأغنية الجديدة من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي روكيت، ووتريات تامر فيظي، ومكس وماستر جاسم محمد، ومونتاج محمود الشبراوي، وإشراف عام فائق حسن.

وقد استقبل جمهور المهندس العمل الغنائي بمشاركة كلماته، مؤكدين أن صوت فنانهم المحبوب مناسبٌ لأداء كل اللهجات، مشددين على أنه أتقن اللبنانية تماماً في الأغنية، لذا يستحق الوصول إلى الترند.

حيث علَّق متابعٌ في تغريدة: "دائماً ما يصدمني بأغنياته الجميلة".



وعبَّرت "فبراير المهندس" عن محبتها لماجد مغردةً: "لكل مبدع إنجاز، ولكل مقام مقال، ولكن هذه المرة بصراحة عجز لساني عن الوصف. الكلمات واللحن والإحساس أخذنا إلى عالم ثانٍ. منذ أن سمعتها وأنا في حالة نشوة. ترفع لك القبعة يا بومحمد. متميز باختياراتك وتستحق انحناءة".

وتأتي هذه الأغنية المنفردة بعد إصدار المهندس نسخةً جديدة من أغنيته "يكفي غياب" على أنغام عوده، من كلمات الأمير سعود بن عبدالله، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، و"وهيامه" من كلمات الجميلة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروسومكس، وماستر جاسم محمد، وقد وجدت أصداءً واسعة ورافقت كافة المناسبات السعودية بداية العام الميلادي.