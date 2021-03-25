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ألابا يعلق على أنباء اقترابه من ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-25 | 12:29

ألابا يعلق على أنباء اقترابه من ريال مدريد

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علق النمساوي ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ، على أنباء اقترابه من الانتقال لصفوف ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال ألابا، خلال تصريحات نقلها موقع fussballtransfer الألماني: "لا أعلم ماذا سيحدث في المستقبل، وبالطبع أسمع الكثير عن مستقبلي، لكنني لست من النوع الذي يستيقظ كل صباح ويقرأ الجريدة".

وكان ألابا قد أعلن رحيله في الصيف عن صفوف البافاري، بعدما رفض تجديد عقده مع النادي الألماني، ليرحل مجانًا، حيث ارتبط اسمه بقوة بريال مدريد وأيضًا .


وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الألمانية، أن المدافع صاحب الـ28 عاما، ألغى فكرة الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان أو أو مانشستر سيتي.
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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