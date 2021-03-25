فرنسا: انسحاب المرتزقة يحقق استقرار ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، الخميس، إن بلاده تعمل على انسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره وزراء خارجية ليبيا وألمانيا وإيطاليا إلى جانب لودريان، في طرابلس.



وقال لودريان "الاتحاد الأوروبي يدعم الانتقال السلس للسلطة في ليبيا"، مضيفا "يجب إجراء انتخابات ديسمبر "كانون أول" في موعدها".

وزير الخارجية الفرنسي قال أيضا إن بلاده "تعمل انسحاب المرتزقة من ليبيا لتحقيق السيادة والاستقرار والوحدة".

وأضاف "ينبغي فتح الطريق الساحلي في ليبيا للسماح بانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة".

وتقود البلاد في الوقت الحالي سلطة انتقالية منبثقة عن الحوار بين الأطراف الليبية، مهمتها قيادة البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر كانون أول المقبل.