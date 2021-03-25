ألمانيا: مستمرون في مراقبة حظر الأسلحة في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الخميس، استمرار بلاده في مراقبة تنفيذ حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا في الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي حضره وزراء خارجية ليبيا وفرنسا وإيطاليا إلى جانب ماس، في طرابلس.



وقال ماس "سنراقب حظر الأسلحة في ليبيا".

وأضاف "أصبح لدى ليبيا الآن حكومة شرعية وهي نتيجة كانت تبدو مستحيلة منذ عدة أشهر لولا عزيمة الشعب وجهود الأمم المتحدة".

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إن "نتائج الحوار السياسي الليبي مرضية وتحقق تطلعات الشعب".

وتابع "نؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وفتح طريق سرت - مصراته".

وتقود ليبيا في الوقت الحالي سلطة انتقالية منبثقة عن الحوار بين الأطراف الليبية، مهمتها قيادة البلاد لإجراء انتخابات عامة في ديسمبر كانون أول المقبل.

ومنذ 2011، يفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، فيما تقوم حملة أوروبية بمشاركة ألمانيا، بمراقبة تنفيذ هذا القرار.