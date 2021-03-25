3 قتلى في هجوم بـ"الهاون" على مجمع دبلوماسي بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 3 مدنيين وأصيب 5 آخرون بينهم رضيع ووالده، ظهر الخميس، في هجوم بقذائف الهاون على مجمع حلني الدبلوماسي في مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجهولين أطلقوا أربع قذائف هاون على مجمع "حلني"، سقطت إحداها على منزل بالقرب من المجمع.

وأسفر الهجوم عن سقوط 3 قتلى و5 جرحى بينهم رضيع ووالده، وفق المصدر ذاته.

ويضم مجمع حلني الدبلوماسي مقرات أغلب السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية في الصومال، ويقع داخل مطار مقديشو الدولي، ويخضع لحراسة أمنية مشددة من قبل القوات الأفريقية "أميصوم"، والاتحاد الأوروبي.

ولم تعلق السلطات الصومالية على الهجوم حتى الآن، وكذلك السفارات والمنظمات التي تتمركز في المجمع بما فيها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وسفارتا أمريكا، وبريطانيا .

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة نفذت في السابق هجمات متكررة بقذائف الهاون على المجمع الدبلوماسي.