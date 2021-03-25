مقتل ضابط صومالي في تفجير بمقديشو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل ضابط صومالي وأصيب عدد من حراسه، الخميس، إثر تفجير لغم أرضي استهدف سيارته في مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن لغما أرضيا انفجر قرب وزارة الدفاع في مقديشو، واستهدف سيارة ضابط بالجيش الصومالي.



وتابعت "أسفر التفجير عن مقتل الضابط علي بريس وإصابة عدد من مرافقيه"، دون أن توضح مدى خطورة جروح المصابين.

ووفق المصدر ذاته، فإن قوات الأمن طوقت موقع التفجير، ونقلت الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولم تعلق السلطات الأمنية على ملابسات التفجير حتى الآن، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه.

وكثيرا ما تشن حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات مماثلة في العاصمة الصومالية مقديشو، تصاعدت وتيرتها خلال الفترة الماضية.