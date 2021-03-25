مقتل جندي وإصابة 4 في انفجار بتعز اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل جندي يمني وأصيب 3 آخرون، الخميس، في انفجار عبوة ناسفة، الخميس، بمدينة تعز، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية من أهالي المدينة لـ"الخليج 365"، إن "العبوة استهدفت دورية عسكرية، وكانت مزروعةً بالقرب من مطعم شعبي، في جولة سنان، شمال مدينة تعز".

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الصفوة العام، القريب من موقع الانفجار لـ"الخليج 365" أن "المستشفى استقبل 4 حالات، واحدة منها جثة لجندي وصل إليه وقد فارق الحياة، بينما الحالات الـ3 الأخرى، مصابة".



وتعيش مدينة تعز على وقع انفلات أمني وتفجيرات متواصلة، والتي تزايدت مؤخرا، عقب انتشار العصابات المسلحة التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي باليمن.

وخلال منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انفجرت عبوة ناسفة في دورية عسكرية في بلدة "بير باشا" غرب مدينة تعز، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى من الجنود والمدنيين.

يشار إلى أن جبهات تعز تشهد في الوقت الحالي مواجهات عسكرية بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي خصوصا في جبهات الريف الجنوبي الشرقي والغربي للمحافظة.