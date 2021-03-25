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فقدان 4 أشخاص إثر انفجار منجم للفحم في الصين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

فقد أربعة من عمال المناجم على الأقل إثر انفجار اليوم الخميس في منجم للفحم بمقاطعة شانشي وسط الصين.

 

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن السلطات المحلية، إنقاذ 8 أشخاص، بينما تستمر عملية الإنقاذ.

 

وسجل الإنفجار أمس الأربعاء، عندما كان عمال المنجم الـ 12 يحفرون نفقاً.

 

وتعد مقاطعة شانشي من أكبر المناطق المنتجة للفحم في الصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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