فقدان 4 أشخاص إثر انفجار منجم للفحم في الصين

وسجل الإنفجار أمس الأربعاء، عندما كان عمال المنجم الـ 12 يحفرون نفقاً.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن السلطات المحلية، إنقاذ 8 أشخاص، بينما تستمر عملية الإنقاذ.

فقد أربعة من عمال المناجم على الأقل إثر انفجار اليوم الخميس في منجم للفحم بمقاطعة شانشي وسط الصين.

محمد يوسف

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