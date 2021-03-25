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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فقدان 4 أشخاص إثر انفجار منجم للفحم في الصين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
فقد أربعة من عمال المناجم على الأقل إثر انفجار اليوم الخميس في منجم للفحم بمقاطعة شانشي وسط الصين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن السلطات المحلية، إنقاذ 8 أشخاص، بينما تستمر عملية الإنقاذ.
وسجل الإنفجار أمس الأربعاء، عندما كان عمال المنجم الـ 12 يحفرون نفقاً.
وتعد مقاطعة شانشي من أكبر المناطق المنتجة للفحم في الصين.