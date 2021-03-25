شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب الصحفى كامل كامل: فكر الإخوان قائم على العنف.. وحسن البنا رسخ للتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى كامل كامل مسئول ملف الإسلام السياسي باليوم السابع والباحث في شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تستقى أفكار العنف والتطرف من رسائل حسن البنا مؤسس التنظيم ومرشدها الأول.

وأضاف "كامل" في مداخلة هاتفية لقناة أكسترا نيوز: "هناك من يروج لفكرة أن جماعة الإخوان لجأت إلى العنف بعدما تم التضييق عليها أمنيا، وهذا الأمر غير صحيح تماما، ففكر الإخوان قائم على العنف، ومن يريد معرفة ذلك يعود إلى رسالة حسن البنا في المؤتمر الخامس، حيث زرع حسن البنا الفكر المتطرف والعنف في جسد التنظيم منذ بداية النشأة".

وأضاف "كامل" :" جماعة الإخوان تمارس العنف وفى أوقات تتباهي به وأوقات أخرى تتنصل منه كما فعل حسن البنا بعد عملية اغتيال النقراشى باشا ودشن مصطلح "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين، ثم اعترفت قيادات الإخوان في مذكراتها بعملية بشكل واضح".

وتابع :" هناك من يخطئ ويقول أن هناك حمائم وهناك صقور داخل الإخوان وهذا الكلام غير صحيح بالمرة، فأغلب قيادات الإخوان تؤمن بفكرة العنف، فتنظيم الإخوان تنظيم سري والتنظيمات السرية دائما تكون أحادية، وبالتالي ترسخ لفكرة العنف وتعتبر غيرها عدوا لها".

وأشار إلى أن الجناح المسلح للإخوان مارس عمليات عنف قوية جدا بعد ثورة 30 يونيو، موضحا أن الإخوان تقوم بعمليات استقطاب لأفراد المجموعة من خلال قسم الأشبال، وتوهم أفرادها بفكرة أن هناك مؤامرة على الإسلام، وبالتالي يجب مواجهة هذه المؤامرة، ومن هنا تبدأ عمليات ممارسة العنف والشغب والإرهاب".

وأضاف كامل كامل، الإخوان تمارس العنف بزعم أنه تنصر الإسلام والسنة المحمدية وتطبق الشريعة الإسلامية، مضيفا: "الإخوان تروج بداخل التنظيم أن ممارسة العنف بزعم أنها تقرب إلى الله وعبادته".