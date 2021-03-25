شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الديب تنجح فى إنهاء خصومة ثأرية منذ 7 سنوات بإمبابة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، عن دائرة إمبابة، فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين، الحاج جمال، وعائلة الحاج صابر، بدائرة قسم إمبابة، وذلك بالتنسيق مع قيادات أمنية بمحافظة الجيزة، وعدد من رجال الدين، وقيادات شعبية وتنفيذية وكبار العائلات بالمنطقة، وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعهم بالصلح النهائى، وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر، وذلك بعد أن تقدم الشاب محمد صابر، بكفنه وتقبله منه الحاج جمال.



النائبة نشوى الديب خلال العزاء

وأوضحت الديب، أن الواقعة تعود إلى 7 سنوات، ولم تتلق عائلة الحاج جمال العزاء فى وفاة نجلهم، فى الوقت الذى قضى الشاب محمد صابر السجن طوال هذه المدة، وبعد أن خرج كان هناك تربص للأخذ بالثأر، مشيرة إلى أنها نجحت فى التفاوض مع عائلة الحاج جمال، وذلك فى حضور عدد كبير من القيادات الشعبية ورجال الدين، وكبار العائلات والشخصيات العامة، كل ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، التى لم تدخر جهدا فى ذلك، للقضاء على الخصومات الثأرية، لحقن الدماء ووقف سلسال الدم، وإعلان الصلح والصفح بين الجميع.



النائبة نشوى الديب خلال جلسة الصلح

وأضافت الديب، أنها استطاعت إقناع الأطراف على إنهاء الخصومة، من خلال الحديث معهم وإقناعهم بالعدول عن العنف وقبول الصلح وعودة روح المحبة بين الجميع، ولقيت قبولاً واستحسانا من الجميع، خاصة فى ظل تواجد القيادات الأمنية ورجال الدين، وتقدمت بخالص العزاء لأسرة عائلة الحاج جمال.



جانب من جلسة الصلج