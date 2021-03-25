شكرا لقرائتكم خبر عن 14 اقتراحا برغبة أمام "شكاوى النواب" بشأن إنشاء مستشفيات ومدارس للتمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، عدد 14 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، بشأن إنشاء وتطوير مستشفيات ووحدات صحية وزيادة عدد مدارس التمريض، في المدن والقرى بعدد من المحافظات، لدعم المنظومة الصحية.

ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب شعبان لطفى بشأن تحويل مستشفى الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، إلى مستشفى مركزى (ب)، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رقية عبد العزيز، بشأن تفعيل الوحدة الطبية لمرضى التصلب المتعدد بمستشفى سوهاج الجامعي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن إنشاء مدرسة تمريض للبنين في قرية السلام بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب درويش مرعي، بشأن دعم مستشفى حميات مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، بوحدة أكسجين مركزى متكامل.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الحميد هاشم، بشأن عمل وحدات استثمارية في كل مستشفى حكومي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن إنشاء مستشفى مركزي أو مسشتفى عام بمركز منشية أبو عمر بمحافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أمبارك محمد أحمد عامر، بشأن إقامة وحدة صحية بمركز البياضية بمحافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن تحويل الوحدة الصحية بقرية النجيلة بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، إلى مستشفى تكاملى.

ويتناول الاجتماع، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد حنفى، بشأن إنشاء مستشفى عام بحى المقطم بمحافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن نقل تبعية مستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن إنشاء مركز طبى بمدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد عبد الوهاب محمدين، بشأن تحويل جناحين من مستشفى حميات مركز فرشوط بمحافظة قنا، إلى مستشفى مركزى، والإبقاء على جناح كمستفى للعزل، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد إسماعيل، بشأن إنشاء مستشفى للتأمين الصحي بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة.