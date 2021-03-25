النمسا تُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

سجلت وزارة الصحة النمساوية 3124 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد و27 حالة خلال الــ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن اجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 526 ألفا و393 حالة تعافى منهم 483 ألفا و460 حالة بينما توفت 9178 حالة .



وذكر البيان أنه يتواجد في المستشفيات 2068 حالة منها 446 حالة فى العناية المركزة بينما تلقى التطعيم باللقاح المضاد لكورونا مليونا و392 ألفا و88 حالة .



وأوضح أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت كالتالي: بورغنلاند 102 وكارينثيا 120 والنمسا السفلى 672 والنمسا

العليا 445 وسالزبورج 202 وستيريا 229 وتيرول 247 وفورارلبرغ 99 وأخيرا العاصمة فيينا 1.008 حالة .

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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