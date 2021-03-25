صحيفة: بايدن يُواجه مشكلات كبيرة بسبب سياساته البيئية

ياسر رشاد - القاهرة - رأت صحيفة التايمز البريطانية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه مشكلات كبيرة بسبب سياساته البيئية.



وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن بايدن رسم خلال حملته الانتخابية، مستقبلا قريبا يعيش خلاله ملايين الأمريكيين في منازل موفرة للطاقة تعمل بالرياح أو الكهرباء المولّدة من الشمس .



ووفقا للصحيفة البريطانية، فقد تعهد بايدن، 78 عامًا، باستعادة عباءة القيادة البيئية العالمية التي تخلى عنها سلفه دونالد ترامب، وقال في حملته الانتخابية إنه وضع خطة

طموحة لمكافحة التغير المناخي بقيمة تريليونَيْ دولار، من شأنها تطوير قطاع الطاقة الأمريكي والسعي للتوصل إلى طاقة خالية من تلوث الكربون في 15 عاماً فقط .



وأفادت التايمز بأن بايدن غالبا ما قدّم جدول أعماله الخاص بالمناخ في المقام الأول كمخطط لخلق فرص العمل، إذ قال الرئيس الأمريكي إن خططه ستخلق فرص عمل للعمال لبناء 5ر1 مليون منزل موفر للطاقة وتؤدي إلى "مليون وظيفة

جديدة في صناعة السيارات الأمريكية".



وأشارت إلى أن حزمة إنفاق عملاقة مخصصة للبنية التحتية - والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار على الأقل - ومليئة بالمبادرات التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ، تتشكل بالفعل في واشنطن ومن المتوقع أن تُعرض على الكونجرس في غضون أسابيع.



واستدركت التايمز قائلة إن استطلاعات الرأي تظهر باستمرار تزايد عدد المواطنين الأمريكيين القلقين بشأن المناخ، لافتة إلى أنه في عام 2019، أشار استطلاع أجرته مؤسسة جالوب إلى أن 65% من الناس يعتقدون أنه ينبغي إعطاء حماية البيئة الأولوية على النمو الاقتصادي، مقارنة بـ 42% قبل عقد من الزمن.

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