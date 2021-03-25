الكرملين: بوتين بحالة صحية جيدة بعد التطعيم بلقاح ضد كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن "الرئيس فلاديمير بوتين يشعر بالارتياح بعد التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد، ولم تظهر عليه أية أعراض جانبية".



وأضاف بيسكوف، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، أن الرئيس بحالة جيدة ولم تظهر عليه آثار جانبية، وسيمارس

عمله بشكل معتاد، وغدا لدى الرئيس الروسي يوم عمل كامل.



وكان بوتين قد قال في وقت سابق خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو حول التطعيم ضد فيروس كورونا: "اليوم يمكننا القول بثقة، إن الممارسة تؤكد موثوقية

وأمن اللقاحات الروسية تماما علاوة على ذلك، لا توجد عقاقير أجنبية أخرى مماثلة تظهر مثل هذه الدرجة العالية من الحماية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كلمات مفتاحية ذات صلة

روسيا

بيسكوف

بوتين

كورونا