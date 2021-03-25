بولندا تُسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البولندية ، اليوم الخميس ، تسجيل 34 ألفا و151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و154 ألفا و821 حالة.
راديو بولندا - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 50 ألفا و860 حالة، وذلك بعد تسجيل 520 وفاة جديدة.
وذكرت الوزارة - في بيان نقله
ألفا و856 شخصا، وذلك منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.
وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حاليا مليونا و722
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.