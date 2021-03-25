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بولندا تُسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة -  أعلنت وزارة الصحة البولندية ، اليوم الخميس ، تسجيل 34 ألفا و151 إصابة جديدة بفيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليونين و154 ألفا و821 حالة.


وذكرت الوزارة - في بيان نقله

راديو بولندا - أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 50 ألفا و860 حالة، وذلك بعد تسجيل 520 وفاة جديدة.


وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ حاليا مليونا و722

ألفا و856 شخصا، وذلك منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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