عبر مركز التدريب العدلي.. اعرف مراحل التسجيل في برنامج تأهيل المحامين( تفاصيل التقديم والرابط من هنا)

ياسر رشاد - القاهرة - شغل مركز التدريب العدلي اهتمام الكثير من السعوديين خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الكشف عن موعد التقديم وطرق التسجيل في برنامج تأهيل المحامين في جميع مناطق المملكة العربية السعودية للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث المختلفة.

إقرأ أيضًا: فتح باب لتقديم لبرنامج تأهيل المحامين بمركز التدريب العدلي (لعام 1443 هـ)

مركز التدريب العدلي تويتر| رابط وموعد التقديم لبرنامج تأهيل المحامين

وأعلن مركز التقديم العدلي عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة"تويتر"، أن التقديم لبرنامج تأهيل وتطوير المحامين المؤهل لرخصة المحاماة سيبدأ من يوم الأحد الموافق 15 شعبان 1442هـ/ و 28 مارس 2021، و يستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 رمضان 1442هـ/ و15 أبريل 2021.

ولفت مركز التدريب العدلي أن التقديم لهذا البرنامج سيكون بشكل إلكتروني، عبر منصة التدريب الإلكترونية الخاصة بالمركز عبر الرابط التالي https://tms.jtc.gov.sa

اجراءات التسجيل لبرنامج تأهيل المحامين للمستويات من 3 إلى 6

1. تسجيل الدخول بمنصة التدريب العدلي بالضغط هنــــــا.

2. الضغط على التسجيل في المستويات، ثم سجل الآن.

3. ستظهر رسوم وبيانات المستوى، قم بالضغط على أيقونة "الدفع" للانتقال لبوابة الدفع.

4. اختيار نظام سداد المدفوعات، والضغط على "الدفع".

5. سيظهر لك رقم فاتورة السداد ورقم واسم المفوتر.

6. سداد الفاتورة خلال المدة المحددة.

عبر مركز التدريب العدلي.. مراحل التسجيل ببرنامج تأهيل المحامين

1. التسجيل بالبرنامج من خلال الدخول لمنصة مركز التدريب العدلي بالضغط هنــــــــــــا

2. يتم رفع طلب إنشاء حساب جديد وتعبئة البيانات وإرفاق الملفات المطلوبة، وسيتم مراجعة الطلب، وإشعار المتدرب بحالة الطلب عبر حسابه بالمنصة، والبريد المسجل.

3. في حالة قبول الطلب سيتم تفعيل حسابك.

4. التسجيل في الدورات حسب الدورات المتاحة للتسجيل، لكل دورة بالنقر على أيقونة "سجل في الدورة الآن".

5. تظهر أمامك الشروط والاحكام الخاصة بالدورة وإجمالي الرسوم، ولإتمام عملية الدفع، قم بالنقر على أيقونة "الدفع".

6. لايشترط على المتدرب لاستحقاق شهادة الحضور، تحقيق نسبة الحضور المطلوبة "80%"، وتقييم الدورة حتى يتم إصدار

الشهادة إلكترونيًا عبر حساب المتدرب.

مركز التقديم العدلي يحدد سنة للماجستير و3 للبكالوريوس

وأشار المركز أن مدة برنامج تطوير المحامين تصل لسنة لحملة الماجستير، وثلاث سنوات لحملة البكالوريوس.

فيما نوه المركز أن المشارك في البرنامج سيكتسب الكثير من المعارف والمهارات القانونية، إضافة إلى التعرف على الأدوات التي تجعله محاميًا لديه كفاءة عالية في المرافعات القضائية، والاستشارات القانونية، وغيرها.

مزايا برنامج تأهيل المحامين بمركز التدريب العدلي

. يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية وفق منهجية علمية.

. توفر بيئة تدريبية محفزة لاكتساب المعرفة.

. تنوع المدربين ما بين قضاة ومحامين ممارسين وأكاديميين متميزين.

عبر مركز التقديم العدلي..شروط التقديم في برنامج لتأهيل المحامين

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها في تخصصات الشريعة والقانون والأنظمة والحقوق.

Tags ذات صلة

كلمات مفتتاحية ذات صلة

مركز التدريب العدلي

مركز التدريب العدلي تويتر



مركز التدريب العدلي وظائف



مركز التدريب العدلي رسوم



مركز التدريب العدلي تسجيل الدخول



مركز التدريب العدلي جدة



مركز التدريب العدلي الطائف



مركز التدريب العدلي منصة التدريب

برنامج تأهيل المحامين