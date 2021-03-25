إيطاليا: نسعى للتعاون مع فرنسا وألمانيا لدعم اقتصاد ليبيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو إن بلاده تسعى، بالتعاون مع فرنسا وألمانيا، إلى دعم «الانتعاش الاقتصادي» في ليبيا.
الوسط الليبية ،تأكيدا على استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقال دي مايو، إن زيارته لليبيا اليوم الخميس،برفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو ماس،حسبما أفادت بوابة
المشتركة هي الإنعاش الاقتصادي، واستئناف الأنشطة، وإعادة تحريك الأوضاع التي تعرضت للجمود، وحماية الظروف الاجتماعية للمواطنين الليبيين.
وأشار إلى نية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي لزيارة ليبيا خلال الأيام المقبلة، موضحا أن الأهداف
وأضاف أننا سنتعاون مع ليبيا في «وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الصيف يقترب، وهو لحظة نحتاج فيها إلى أقصى قدر من التعاون لكي نتمكن من إدارة قضية الهجرات.