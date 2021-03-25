قوات الأمن في ميانمار تُطلق النار على المتظاهرين المناهضين للانقلاب

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت قوات الأمن في ميانمار اليوم الخميس النار على مجموعة من المتظاهرين المناهضين للانقلاب، وذلك في ولاية كارين الواقعة شرق البلاد.



وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن المتظاهرين نظموا مسيرات حاشدة في عدة مدن للمطالبة بعودة الديمقراطية والاحتجاج على الانقلاب الذي شهدته البلاد فبراير الماضي.



وأضافت القناة أن المتظاهرين نظموا احتجاجات ومسيرات أيضا في أجزاء من مدينة

"يانجون" ورددوا خلالها هتافات تطالب بعودة الديمقراطية وإنهاء هذا الحكم العسكري ، حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب أوائل الشهر الماضي.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن بدأت بإطلاق الرصاص المطاطي، ثم استخدمت الذخيرة الحية أثناء محاولتها فض التظاهرات في أماكن متفرقة.



وتشهد ميانمار حالة اضطراب منذ أن أطاح

الجيش بالزعيمة المدنية "أونج سان سوتشي" واحتجزها الشهر الماضي، مما أثار احتجاجات يومية في جميع أنحاء البلاد للمطالبة بعودة الديمقراطية.



وترد قوات الأمن بقمع وحشي متزايد يشمل استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي بالإضافة إلى الذخيرة الحية في بعض الأوقات، وذلك بهدف تفريق المتظاهرين ووقف الاحتجاجات.



يُشار إلى أنه حتى الآن ألقت السلطات القبض على نحو ألفي شخص فيما لقي أكثر من 60 آخرين مصرعهم خلال أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات والاحتجاجات على الانقلاب العسكري.

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