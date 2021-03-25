أمريكا تُؤكد دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت أمريكا دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والالتزام المستمر بالعملية السياسية سيؤدى إلى استثمارات أمريكية ودولية جديدة.



جاء ذلك في بيان للسفير الأمريكي لدي ليبيا "ريتشارد نورلاند"، اليوم الخميس، وأوردته وكالة الأنباء الليبية، وجه خلاله الشكر، لرئيس الحكومة الليبية

"عبد الحميد الدبيبة" على لقائه أمس بالشركات الأمريكية في اجتماع افتراضي استضافته غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا.



وأضاف أن أمريكا تتطلع إلى العمل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "عبد الحميد الدبيبة" ومبعوثها

الخاص إلى الولايات المتحدة، للتباحث بشأن طرق زيادة المساهمة التي يمكن أن يقدمها الاستثمار الأمريكي بغية تحسين حياة الليبيين.



وأشار السفير الامريكى أن بلاده تدرك أهمية تنويع الاقتصاد الليبي، مؤكدا أن الالتزام المستمر بالعملية السياسية التي ستتوج بالانتخابات في ديسمبر القادم هو طريق أساسي لتحسين مناخ الاستثمار في ليبيا.

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