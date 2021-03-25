الجلسة الخامسة.. محاكمة المتسولة صاحبة ”الكات كات” في أكادير

جدة - عبدالحي حسين - تشهد المحكمة الابتدائية في أكادير، اليوم الخميس، الجلسة الخامسة لمحاكمة امرأة تمتهن “التسول”، والتي تتابع في حالة اعتقال في السجن المحلي أيت ملول.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإنه يتوقع أن تسدل المحكمة الستار، في جلسة اليوم، على محاكمة المشتبه فيها، التي تبلغ من العمر 42 سنة، والتي آثارت جدلا واسعا، بعد توقيفها السبت 06 مارس الجاري، بينما كانت تتسول في مكان دأبت على الجلوس فيه بالموازاة مع امتلاكها سيارة من نوع أودي q7، يفوق سعرها 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى منزل في ملكيتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن المحكمة كانت قد أجلت الجلسة الماضية لإصلاح عطب تقني في الملف، وإدلاء وكيل الملك بما يفيد حجز سيارة المشتبه فيها.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهم “النصب، والاحتيال، والتسول، وانعدام التأمين، وانعدام الفحص التقني”، بعدما أوقفت عناصر السلطات المحلية بقيادة قائد أورير، المتسولة في مركز أورير، الذي دأبت على اتخاذه مكانا لها، وامتهان التسول، حيث كشفت التحقيقات الأولية مع المعنية أنها تملك سيارة من النوع الرفيع (كات كات)، تعمد إلى ركنها بعيدا عن الأنظار، لإبعاد الشبهات عنها.

ويعاقب القانون الجنائي المغربي بالسجن من شهر واحد إلى 6 أشهر كل شخص ثبت أنه يملك وسائل العيش، أو كان بوسعه الحصول عليها بالعمل، أو بأية وسيلة مشروعة، ولكنه تعود على ممارسة التسول في أي مكان كان.