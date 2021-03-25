بعد طرده من منصبه السلاوي يعتذر للمشتكية وعائلتها

جدة - عبدالحي حسين - خرج الدكتور منصف السلاوي ببلاغ صادر عنه، يعتذر فيه للمشتكية ولعائلتها، بعدما أعلنت شركة جلاسكو سميث كلاين، أمس الأربعاء، عن طرد المغربي منصف السلاوي، من منصبه بإحدى الشركات التابعة لها، موجهة إليه تهمة التحرش الجنسي.

وقال الدكتور السلاوي، في البلاغ الصادر عنه، إنه يشعر بالفزع لأن أفعاله وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح، معبرا عن اعتذاره للموظفة المعنية، قائلا “أعتذر بشدة لأي ضائقة سببتها”، و “أعتذر لزوجتي ولعائلتي عن الألم الذي سببه لهم هذا الأمر”.

وأضاف “إنه لمن دواعي الأسف الشديد أن أقر ببيان اليوم الصادر عن شركة جلاسكو سميث كلاين بشأن إنهاء عملي كرئيس لمجلس إدارة شركة Galvani”.

وتابع السلاوي “لدي أقصى درجات الاحترام لزملائي وأشعر بالفزع لأن أفعالي وضعت زميلة سابقة في موقف غير مريح”.

كما تعهد بـالعمل بجد لتخليص نفسه مع كل أولئك الذين أثر عليهم هذا الوضع، كما سيتحلل من مسؤولياته المهنية الحالية عبر إجازة سارية المفعول على الفور للتركيز على عائلته.

وكانت شركة جلاكسو سميث كلاين، قد أعلنت في بيان أمس الأربعاء، إن تحقيقا أجراه مكتب محاماة أثبت صحة المزاعم الموجهة إلى السلاوي، والتي شملت حوادث وقعت قبل عدة سنوات، لتقرر الشركة على إثر ذلك، فصله من منصبه كرئيس مجلس إدارة Galvani Bioelectronics التابعة لها.

كما قررت الشركة إعادة تسمية مركز البحث والتطوير الخاص بها، والذي يحمل حاليا إسم السلاوي، فيما ستعمل على مراجعة ملكية السلاوي لنسبة من أسهم الشركة، والتي تقدر بنحو 10 ملايين دولار.

جدير بالذكر، أن السلاوي، المغربي الأصل، كان قد قدم قبل أسابيع استقالته من الإشراف على فريق البيت الأبيض لتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، وذلك بناء على طلب من الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن.