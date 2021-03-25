فيلم مغربي يشارك في مسابقة مهرجان السينما الإفريقية في مصر

جدة - عبدالحي حسين - يمثل الفيلم المغربي “زنقة كونطاكت” للمخرج إسماعيل العراقي، المغرب، في مسابقة دورة السنة الجارية من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في مصر.

وأعلن مخرج العمل عبد الحي العراقي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “أنسنغرام” عن اختيار فيلمه للمشاركة في مسابقة المهرجان، وقال: “يشارك Zanka Contact في مسابقة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في مصر، ابتداءً من يوم الجمعة 26 مارس. سيكون هذا أول مهرجان مباشر لنا في عام 2021، مع عروض، وجمهور حقيقي، ولا يمكننا أن نكون إلا سعداء”.

وتشارك في الفيلم المذكورة أسماء فنية مغربية شهيرة، من بينهم سعيد باي، وفاطمة عاطف، وخنساء بطمة، وعبد الرحمن مبيحة، ومراد الزاوي، وأحمد حمود.

وكانت الممثلة المغربية خنساء بطمة قد حصدت جائزة أحسن ممثلة ضمن فقرة “أوريزون” في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته 77، عن دورها في الفيلم نفسه.