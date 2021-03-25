شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرهاب الحوثي» .. الميليشيا تحرق «مكائن الري» بعد رفض الأهالى الدفع لهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت مصادر محلية في محافظة الضالع جنوبي اليمن ، إقدام المليشيات الحوثية ، على إحراق مكائن آبار مياه الري الزراعي بمنطقة بيت الشوكي غرب مديرية قعطبة، بقيادة المشرف الحوثي بكر الحيقي.

وأوضح عضو الفريق الإعلامي بالمحافظة مرزوق الصيادي، إن هذا الاعتداء على ممتلكات المواطنين جاء نتيجة رفضهم دفع مبالغ مالية فرضهتا الميلشيات عليهم.

وبين الصيادي، أن المشرف الحوثي بكر الحيق، وجه عناصر حوثية تابعة له بإطلاق النار على مكائن آبار المياه، ما تسبب في إعطابها، إضافة إلى اعتقال وتوقيف عدد من المواطنين.