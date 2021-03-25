شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حركة الملاحة مؤقتا في قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم تعليق حركة الملاحة بالقناة مؤقتاً لحين الانتهاء من أعمال تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN الجانحة بالكيلو متر ١٥1 ترقيم القناة.

وأوضح رئيس الهيئة في بيان له اليوم أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس عبور ١٣ سفينة من بورسعيد ضمن قافلة الشمال كان من المستهدف إكمال مسيرتها في القناة وفقاً للتوقعات الخاصة بانتهاء إجراءات تعويم السفينة الجانحة، إلا أنه مع تواصل أعمال تعويم السفينة كان لابد من التحرك وفق السيناريو البديل بالانتظار بمنطقة البحيرات الكبرى لحين استئناف حركة الملاحة بشكل كامل بعد تعويم السفينة ،مشيرا إلى أن جهود تعويم السفينة شملت القيام بأعمال الشد والدفع بواسطة 8 قاطرات عملاقة .