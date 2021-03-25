شكرا لقرائتكم خبر عن 9221 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 393 حالة وفاة بالإضافة إلى 9221 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة (كورونا) في بيان إن الحصيلة الاجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 96612 وفاة و4492692 إصابة بالفيروس.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 10881 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 4109281 حالة.