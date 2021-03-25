شكرا لقرائتكم خبر عن شركة هولندية : تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس ربما يستغرق أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس الهولندية التي تحاول تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس أنه من السابق لأوانه تحديد المدة التي قد تستغرقها المهمة.

وقال بيردوفسكي لبرنامج يبثه التليفزيون الهولندي "لا يمكننا استبعاد أن المسألة قد تستغرق أسابيع.. حسب الوضع".

وأضاف أنه تم رفع مقدمة السفينة ومؤخرتها على جانبي القناة.

ومضى قائلا "الأمر يشبه جنوح حوت ضخم على الشاطئ. إنه وزن هائل على الرمال. قد نضطر إلى الجمع (في مهمتنا) بين تقليل الوزن عن طريق نقل الحاويات والزيت والمياه من السفينة بالإضافة إلى زوارق القطر وجرف الرمال".

وقالت شركة برنارد شولت شيب مانجمنت (بي.إس.إم)، التي تتولى الإدارة الفنية للسفينة إيفر جيفن، إن الجرافات تعمل على إزالة الرمال والطين من حول السفينة لتعويمها بينما تعمل زوارق القطر مع الرافعات الموجودة على السفينة لتحريكها.

وأصدرت شركة وكالة الخليج مصر المحدودة للملاحة (جي.إيه.سي) مذكرة لعملائها الليلة الماضية قالت فيها إن جهود تعويم السفينة باستخدام زوارق قطر مستمرة، لكن ظروف الرياح وحجم السفينة الكبير "يعرقلان العملية".